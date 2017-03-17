Улицы Петербурга в апреле отмоют шампунем

В Северной столице с 1 апреля стартует весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке, а 22 апреля жители города выйдут на субботник.

Как сообщили 17 марта в пресс-службе комитета по благоустройству Смольного, в ходе весенней уборки дороги и тротуары почистят, а с газонов вычистят скопившуюся за зиму грязь. 350 городских улиц вымоют экологически безопасным шампунем. Также в течение апреля обещают привести в порядок строительные площадки и ликвидировать несанкционированные свалки.

Особое внимание накануне Первого мая и Дня Победы уделят памятным местам, мемориалам и братским захоронениям. К праздникам в Петербурге посадят пять тысяч деревьев, 125 тысяч пестролистых и хвойных кустарников и около полумиллиона цветков виолы.

После зимы городские улицы уже начали мыть водой. В этом году потепление позволило организовать уборку раньше срока. Но пыльных бурь, которые начались в Северной столице с наступлением весеннего периода, избежать не удалось. По мнению вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко, город справляется с проблемой пыли с учетом доступного финансирования и погодных условий.