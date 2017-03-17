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17.03.2017 16:25

Тепло, светло, уютно

Система отопления по принципу «водяной тёплый пол» - это современная технология, уже давно и хорошо зарекомендовавшая себя в Северной Европе. В ЖК «Образцовый квартал» и «Образцовый квартал 2», реализуемых в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, система отопления решена именно по этому принципу.*
Тепло, светло, уютно
www.devcent.ru

В настоящее время в строительстве серьёзное внимание уделяется внедрению и использованию «зелёных» энергоэффективных технологий, которые повышают уровень комфорта и снижают затраты на содержание помещения.

Система обеспечивает превосходные температурные условия для жизни и уровень теплового комфорта, а также позволяет значительно уменьшить затраты в отопительный сезон. Выбор застройщиком именно этого вида отопления был не случаен.

Основными преимуществами такой системы отопления является идеальное распределение температуры. Люди чувствуют себя наиболее комфортно, когда их ногам немного теплее, чем голове. В этом отношении система отопления «водяной теплый пол» наиболее близка к идеальной. За счет того, что при монтаже такой системы появляется дополнительный слой стяжки и утеплителя, создается дополнительная шумоизоляция и защита самой системы от повреждений.

Фотобанк Lori
Фотобанк Lori

Дополнительным и немаловажным преимуществом для будущих собственников является 100% использование площади помещения. С «тёплыми полами» нет ограничений в организации пространства квартиры. Радиаторы забирают драгоценные квадратные метры, рядом с ними ничего не разместить, а, соответственно, теряется площадь помещения. Один стандартный радиатор может «съедать» до 1 квадратного метра и в перерасчете на деньги за 1 кв.м жилья получается круглая сумма. Теплый пол не занимает места и не ограничивает расположение мебели в помещении.

www.devcent.ru
www.devcent.ru

Итак, как это работает? При радиаторной системе обогрева помещения площадь нагревателя несколько квадратных метров, а температура около +70 градусов. В данной ситуации нагретый воздух поднимается к потолку вдоль стены, у которой расположен радиатор, далее по мере охлаждения движется к противоположной стене, вдоль которой, отдав тепло в основном потолку и верхней части стен, опускается вниз и движется снова к батарее, создавая конвективные сквозняки. При использовании системы обогрева «водяной теплый пол» площадь обогревателя равна площади помещения, что позволяет значительно снизить температуру теплоносителя. За счет этого, воздух нагревается сразу над всей поверхностью пола, тем самым избегая сквозняков вдоль его поверхности и обеспечивая ощущение комфортного тепла.

www.devcent.ru
www.devcent.ru

Система отопления «водяной тёплый пол», применяемая застройщиком, бесшумная, не создающая дополнительного раздражающего фона. А для хозяек еще один плюс – пол после влажной уборки высыхает в кратчайшие сроки.

Применяя в своих жилых комплексах такую систему отопления, застройщик не ограничивает будущих жильцов в выборе чистового напольного покрытия. Это может быть паркет, ламинат, кафель, линолеум или другие современные материалы. При этом квартиры сдаются с чистовой стяжкой пола, остаётся положить только конечное покрытие.

Существенным достоинством системы отопления «водяной тёплый пол» является экономическая выгода при эксплуатации. Для создания комфортного микроклимата в помещении и минимизации эксплуатационных затрат была выбрана система напольного отопления Uponor, снижающая энергопотребление в среднем на 20%.

Дома в наших жилых комплексах строятся по кирпично-монолитной технологии с использованием современных энергосберегающих теплопакетов и с остеклением лоджий и балконов. Эти и другие технологии позволят сделать жизнь в жилых комплексах «Образцовый квартал» и «Образцовый квартал 2» приятной и комфортной.

В отделе продаж, находящемся рядом с жилыми комплексами, вам покажут каждую понравившуюся квартиру и проконсультируют по эксплуатации системы отопления «водяной тёплый пол».
 

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