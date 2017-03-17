Увольнение ректора Кичеджи обсудят в Министерстве образования

Увольнение ректора Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица Василия Кичеджи удивило главу Совета ректоров города Владимира Васильева. Ректор университета ИТМО уже на следующей неделе будет обсуждать эту ситуацию в Министерстве образования. Об этом интернет-каналу [Фонтанка.Офис] рассказал сам Васильев:

«В соответствии с законодательством учредитель ВУЗа имеет право расторгнуть трудовой контракт без объяснения причин. У меня есть несколько версий (этого кадрового решения — Прим. ред.), но сейчас я не хочу о них говорить, – отметил наш собеседник. – На следующей неделе буду в Москве и займусь их проверкой».

Ректор ИТМО добавил, что будет выяснять причины в Министерстве образования: «Сейчас нужно понять, откуда эта история пришла. Из Петербурга или из Москвы».

По словам Васильева, увольнение Василия Кичеджи – серьезная потеря для высшей школы Петербурга.

Сам Василий Кичеджи ранее заявлял, что его увольнение связано с известным письмом ректоров городских вузов в поддержку скорейшей передачи Исаакиевского собора РПЦ. Владимир Васильев, в свою очередь, отметил, что не опасается негативных последствий для себя лично, как подписанта нашумевшего документа:

«Я сам на посту больше двадцати лет и всех молодых ректоров всегда предупреждаю. Как говорил Вячеслав Макаров: хочешь мира, готовься к войне. Нужно всегда быть готовым, что такие новости приходят неожиданно. Ректоры к этому морально готовы всегда. Но каких-то посылов или сигналов по этой истории я не ощущаю», – отметил глава Совета ректоров города.

При этом Владимир Васильев уточнил, что его позиция относительно судьбы Исаакиевского собора не поменялась, хотя к тексту письма и у него есть претензии: «В итоговой обнародованной редакции того письма действительно появились некоторые эпитеты и стилистические вещи. Если их убрать, то остаётся позиция, которая не поменялась».

Напомним, что увольнение Василия Кичеджи вызвало возмущение среди студентов. Сегодня утром в «Мухе» прошла стихийная акция протеста: учащиеся опасаются объединения академии с Университетом технологии и дизайна, чей представитель, Анна Кислицина, назначена и.о. ректора «Мухи».