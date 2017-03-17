«Арсенал-Недвижимость» предлагает ипотеку со ставкой 10,4%

При подаче заявки через ипотечный отдел ГК «Арсенал-Недвижимость» у покупателей есть уникальная возможность оформить ипотеку от «Сбербанка» со ставкой от 10,4% годовых.

Этот сервис уже доступен для проектов «Энфилд» и «Гольфстрим». Для кварталов «Солнечный» и «YouПитер» программа заработает в течение 3 рабочих дней.

Группа компаний «Арсенал-Недвижимость»

Для того, чтобы получить ипотеку по ставке 10,4% годовых, необходимо проведение сделки с помощью электронной регистрации договоров, а также обязательно страхование жизни, здоровья и трудоспособности заемщика. Обращаем внимание, что при проведении сделки с электронной регистрацией действуют особые условия. Подробную консультацию Вы можете получить по телефону: +7 (812) 320-0-320.

Группа компаний «Арсенал-Недвижимость»

