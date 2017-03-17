«Арсенал-Недвижимость» предлагает ипотеку со ставкой 10,4%

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14:04 17.03.2017
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14:03
Депутаты ЗакСа обратились к главе петербургского СК с просьбой проверить законность передачи Исаакиевского собора РПЦ
13:59
Количество долларовых миллионеров в России выросло на 10 процентов
13:56
К параду Победы в Петербург прибыли «Тигры» и «Тайфуны»
13:50
Писарева- улица разбитых «Солярисов»
13:46
Улицы Петербурга в апреле отмоют шампунем
13:42
Сто геев с Урала собрались на гей-парад в Светогорске
13:38
Путин встретился с главой Русской православной старообрядческой церкви
13:34
Увольнение ректора Кичеджи обсудят в Министерстве образования
13:23
IKEA в "Мега Дыбенко" эвакуировали из-за пыли
13:18
Захарова объяснила путаницу с просьбой Януковича ввести российские войска на Украину
13:14
Массовое ДТП перекрыло набережную Обводного
13:08
В Архангельске перед визитом Путина срочно снесли два многоквартирных барака
13:04
ВЦИОМ: Ради "вразумления" Украины россияне готовы терпеть санкции
12:52
Мутко: Недостаток материалов по матчу "Амкар" - "Зенит" вызывает недоумение
12:44
Конкурсы на летний ремонт дорог Петербурга объявят не ранее апреля
12:39
Смольный прокомментировал информацию о разрушении Дома Изотова
12:38
В «Полутора комнатах» Бродского запускают лекторий
12:31
В Финляндии ищут мистическую фирму Дурова
12:25
В Петербурге налоговиков будут судить за миллионную аферу с НДС
12:18
СМИ: Сирия сбила израильский военный самолет
12:14
Вице-губернатор Петербурга посоветовал не искать проблемы пыли там, где её нет
12:10
Академию им. Штиглица возглавила выходец из Университета технологии и дизайна
12:08
Защитникам Исаакия суд третий раз отказал в иске
12:04
Смольный предложил распределять места для ярмарок по конкурсу
11:59
"Яндекс" узнал, что снится петербуржцам
11:54
Из Финского залива у дамбы достали рыбака
11:52
Дмитрия Медведева, которого «не уберегли», нашли на «Роза Хуторе»
11:46
В Ингушетии здание ФСБ обстреляли из гранатомета
11:42
ЗакС Петербурга хочет запретить собакам и кошкам жить в парадных
11:35
Миллер: Две трети администрации "Газпрома" уже переехало в Петербург
11:25
Додон: Черная полоса в отношениях России и Молдавии кончилась
11:22
У директора «Эрарты» угнали автомобиль
11:18
Оргкомитет ЧМ-2018: Вопрос хоккейной игры на "Крестовском" не поднимался
11:07
"Квадрат.ру": Смольный дал разрешение на строительство завода в Невском районе
11:05
Больше 100 студентов "Мухи" вышли на акцию протеста после увольнения Кичеджи
11:03
Главный синоптик Петербурга: На выходные готовьте зонтики
10:57
Госэконадзор пообещал дежурить у Волхонки круглосуточно
10:51
Алиментщик из Купчино после общения с приставами оказался в психбольнице
10:45
ЗакС разрешит Смольному сносить самострой в охранных зонах без суда
10:39
СМИ сообщили о схеме вывода денег из РФ через китайские туры
10:33
В Автово мужчина выпал из окна
10:27
На Ленинском хозяин собаки пошел на обидчиков питомца с ножом
10:21
Финские моржи искупаются у Петропавловской крепости
10:15
Дело бывшего владельца “Интарсии” передают в суд
10:10
Depeche Mode отметят выход нового альбома онлайн-концертом
10:09
На КАД частично отключат систему информации
10:03
Задержаны трое обстрелявших уроженца Закавказья у отеля в Невском районе
09:57
Самолеты армии Израиля подверглись обстрелам на территории Сирии
09:49
Свердловское управление МВД эвакуировали из-за пожара
09:41
В аварии с «перевертышем» на КАД погиб пешеход
09:36
Бомбу в доме на Художников не нашли
09:33
Сирия: Авиаудары по плотинам на Евфрате приведут к затоплению городов и гибели людей
09:25
В Петербурге задержали подозреваемых в аферах с квартирами
09:17
В торговом павильоне на Фучика нашли оружие и наркотики
09:09
Британские туроператоры начали продавать путевки в Шарм-эш-Шейх вопреки запрету МИДа
09:01
На Народной внедорожник снес столб и светофор
08:57
Смотрите на "Фонтанке" начало фантастического интернет-сериала о будущем России
08:53
В Японии впервые прошли учения на случай ракетной атаки КНДР
08:45
Украина конфисковала танзанийское судно за заход в порты Крыма
08:37
Минобороны РФ усомнилось в пользе докладов по Сирии
08:29
В Черное море вошел французский фрегат с ракетами на борту
08:21
Жильцов дома на Грибалёвой эвакуировали из-за пожара
08:15
В доме на Художников ищут бомбу
08:13
На КАД столкнулись три грузовика
08:05
В Петербурге заштормит
06:31
Суд приостановил производство по иску Смольного к «Инжтрансстрою-СПб»
02:09
День святого Патрика отметят дважды
01:51
Лимонов представит в Петербурге антироман о демонах
01:26
Olympic Brass Orchestra сыграет Штрауса на духовых инструментах
01:19
Экс-солистка Moloko Ройшн Мерфи представит нетипичный альбом
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17.03.2017 13:06

«Арсенал-Недвижимость» предлагает ипотеку со ставкой 10,4%

«Арсенал-Недвижимость» предлагает ипотеку со ставкой 10,4%
«Энфилд»

При подаче заявки через ипотечный отдел ГК «Арсенал-Недвижимость» у покупателей есть уникальная возможность оформить ипотеку от «Сбербанка» со ставкой от 10,4% годовых.

Этот сервис уже доступен для проектов «Энфилд» и «Гольфстрим». Для кварталов «Солнечный» и «YouПитер» программа заработает в течение 3 рабочих дней.

Группа компаний «Арсенал-Недвижимость»
Группа компаний «Арсенал-Недвижимость»

Для того, чтобы получить ипотеку по ставке 10,4% годовых, необходимо проведение сделки с помощью электронной регистрации договоров, а также обязательно страхование жизни, здоровья и трудоспособности заемщика. Обращаем внимание, что при проведении сделки с электронной регистрацией действуют особые условия. Подробную консультацию Вы можете получить по телефону: +7 (812) 320-0-320.

Группа компаний «Арсенал-Недвижимость»
 


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Новости компаний
«Энфилд»
17.03.2017 13:06

«Арсенал-Недвижимость» предлагает ипотеку со ставкой 10,4%

При подаче заявки через ипотечный отдел ГК «Арсенал-Недвижимость» у покупателей есть уникальная возможность оформить ипотеку от «Сбербанка» со ставкой от 10,4% годовых.
ЖК «Капитал»
16.03.2017 10:57

5 и 7-21 лоты ЖК «Капитал» аккредитованы «РоссельхозБанком»

5 и 7-21 лоты жилого комплекса комфорт-класса «Капитал», строящегося в микрорайоне Новый Оккервиль в Кудрово, аккредитованы «РоссельхозБанком».
ГК «Эталон»
16.03.2017 10:17

Сургутнефтегазбанк аккредитовал пять корпусов квартала «Галактика»

Сургутнефтегазбанк аккредитовал сразу пять корпусов квартала «Галактика», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов.
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Смольный собор: панорама на 4,5 миллиона

Новости компаний
«Энфилд»
17.03.2017 13:06
«Арсенал-Недвижимость» предлагает ипотеку со ставкой 10,4%
При подаче заявки через ипотечный отдел ГК «Арсенал-Недвижимость» у покупателей есть уникальная возможность оформить ипотеку от «Сбербанка» со ставкой от 10,4% годовых.
ЖК «Капитал»
16.03.2017 10:57
5 и 7-21 лоты ЖК «Капитал» аккредитованы «РоссельхозБанком»
5 и 7-21 лоты жилого комплекса комфорт-класса «Капитал», строящегося в микрорайоне Новый Оккервиль в Кудрово, аккредитованы «РоссельхозБанком».
ГК «Эталон»
16.03.2017 10:17
Сургутнефтегазбанк аккредитовал пять корпусов квартала «Галактика»
Сургутнефтегазбанк аккредитовал сразу пять корпусов квартала «Галактика», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов.
ГК Эталон
15.03.2017 16:44
Группа компаний «Эталон» запустила мобильное приложение для iOS
Группа компаний «Эталон», представленная в Петербурге брендом «ЛенСпецСМУ», в Москве и Московской области – брендом «Эталон-Инвест», запустила мобильное приложение для iOS.
«Город мастеров»
15.03.2017 16:38
В жилом комплексе «Город мастеров» начинается новоселье
В начале марта компания «Строительный трест» начала выдачу ключей новоселам первой очереди жилого квартала «Город мастеров» – проекта комплексного освоения территории в пос. Большое Исаково Калининградской области.
Жилой комплекс «Два ангела»
14.03.2017 17:49
«РосСтройИнвест» открывает продажи квартир в ЖК «Два ангела»
15 марта 2017 года группа компаний «РосСтройИнвест» открывает продажи квартир в жилом комплексе бизнес-класса «Два ангела», строящемся в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
ГК «Эталон»
14.03.2017 16:19
Сургутнефтегазбанк аккредитовал «Дом на Космонавтов» от «ЛенСпецСМУ»
13 марта Сургутнефтегазбанк аккредитовали «Дом на Космонавтов», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит в Московском районе Санкт-Петербурга в 10 минутах ходьбы от станции метро «Звездная».
ГК «Эталон»
14.03.2017 12:12
ВТБ24 аккредитовал 4 новых корпуса квартала «Галактика» от «ЛенСпецСМУ»
13 марта 2017 года ВТБ24 аккредитовал корпуса 8.2-1, 8.2-2, 8.2-3 и 8.2-4. квартала «Галактика», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит на территории сразу двух районов Петербурга: Московского и Адмиралтейского.
«АРХпроект»
14.03.2017 11:42
Конкурс «АРХпроект» запускает новый сезон
Крупнейший профессиональный некоммерческий проект группы компаний «ЦДС» – конкурс «АРХпроект» – приглашает молодых архитекторов и дизайнеров к участию в состязании. Новый сезон стартует 1 апреля 2017 года.
Центр развития ребенка «Солнышко»
13.03.2017 20:00
В квартале Riverside открылся детский сад с бассейном и соляной пещерой
В квартале высокого класса Riverside от Setl City начал работу Центр развития ребенка «Солнышко». В нем для всестороннего развития малышей предусмотрен бассейн, соляная пещера, спортивные и художественные секции и курсы иностранных языков.
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