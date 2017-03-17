ВЦИОМ: Ради "вразумления" Украины россияне готовы терпеть санкции

Больше половины жителей России считают, что внешнеполитический курс в отношении Украины стоит тех сложностей, к которым привели санкции. При этом три четверти жителей страны уверены, что США и Евросоюз скоро сами откажутся от ограничительных мер.

Результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные 17 марта, показали, что 76 процентов наших соотечественников считают санкции обоюдоострым наказанием и уверены, что бороться с ними не нужно: они вредят как нашей стране, так и государствам, которые их ввели. 18 процентов опрошенных сомневаются, что Запад в ближайшее время осознает экономические последствия санкций, и предлагают все же бороться с ограничениями.



При этом растет число респондентов, которые видят плюсы в сложившейся ситуации. В этом году положительные последствия для страны отметили 35 процентов опрошенных, в 2015 году такого мнения придерживались лишь 17 процентов. Соответственно, сейчас 27 процентов полагает, что санкции усугубили ситуацию в стране, – два года назад таких было 52 процента. Треть россиян вообще не заметила серьезных изменений в жизни общества после введения санкций.

Лично ограничения коснулись только 17 процентов респондентов, которые отметили рост цен и падение уровня жизни. При этом 13 процентов опрошенных заметили, что многие товары пропали с полок магазинов, а рост курса доллара волнует 5 процентов.

59 процентов опрошенных — максимум с 2015 года, – готовы и дальше жить под санкциями, лишь бы не менять внешнеполитический курс России по отношению к Украине. Обратной позиции придерживаются, в основном, сторонники ЛДПР и те, кто не доволен своим материальным положением.