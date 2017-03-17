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17.03.2017 12:52

Мутко: Недостаток материалов по матчу "Амкар" - "Зенит" вызывает недоумение

Глава РФС Виталий Мутко 17 марта сообщил, что решение Контрольно-квалификационной комиссии о недостаточном количестве видеоматериалов по матчу 19-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Зенитом" (1:0) вызывает недоумение. Московский арбитр Евгений Турбин в этой встрече принял ряд спорных решений.

- Когда комиссия выносит решение по матчу, оно должно быть понятно всем, оно должно быть не в интересах клуба, а в интересах футбола, – цитирует Мутко ”Спорт-Экспресс” со ссылкой на ТАСС . – Когда выносится решение, что недостаточно видеоматериалов, это вызывает недоумение. Тогда вы их найдите – они есть у клубов, у телевидения.

Вопрос не в том, чтобы осудить арбитра, вопрос в справедливости. Что это значит? Я смотрю – я вижу! Почему кто-то не видит? В этом плане мы еще раз к таким эпизодам будем возвращаться и к статусу таких комиссий тоже.

Мы делаем все, чтобы вопросы судейства были независимыми. Наша задача – создать профессиональный судейский корпус, разработать правильные критерии подготовки судей, реестра, выставления оценок. Для этого мы изменили им экономическую поддержку. Мы только начинаем эту работу – к сожалению, раньше она не проводилась серьезно.

Напомним, "Фонтанка" писала о том, что арбитр Евгений Турбин не засчитал гол, забитый игроками "Зенита" в ворота "Амкара" на 7 минуте встречи.


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