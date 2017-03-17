Конкурсы на летний ремонт дорог Петербурга объявят не ранее апреля

В Санкт-Петербурге до конца марта пройдут публичные слушания по ремонту городских дорог. Как сообщается на сайте zakupki.gov.ru, на обсуждение выносятся три лота общей стоимостью более 3 млрд рублей.

Как ранее рассказывала "Фонтанка", в этом году смольнинский комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), составляя адресную программу ремонта дорог, поделил Петербург на три зоны: северные, юго-восточные и юго-западные административные районы.

По данным портала госзакупок, стоимость лота, в который вошли юго-восточные районы Петербурга, оценивается в 1 млрд 029 млн рублей. Ремонтная кампания на юго-западе обойдется городскому бюджету в 1 млрд 031 млн рублей. Публичные слушания по этим двум закупкам пройдут 30 марта по адресу: переулок Нейшлотский, 8. На ремонт дорог северной зоны Смольный выделяет 1 млрд 019 млн рублей. Публичные слушания назначены на 21 марта. Место обсуждения — то же.

Только после публичных слушаний КРТИ сможет объявить конкурс на ремонт дорог Петербурга. Соответственно, сами конкурсные процедуры будут отложены до апреля.

При весенних поправках в бюджет комитет планирует дополнительно запрашивать еще 3,5 млрд рублей. В итоге сумма ремонтной кампании этим летом может превысить 6,5 млрд рублей. Пока в адресную программу ремонта дорог на 2017 год вошли 74 объекта.