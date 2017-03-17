Смольный прокомментировал информацию о разрушении Дома Изотова

Жилищный комитет Петербурга заявляет, что капремонт дома №23 по улице Кирилловской проходит в соответствии с требованиями градостроительного законодательства и законодательства об охране памятников. Закончить работы должны в декабре 2017 года.

Здание находится в единой зоне регулирования застройки ОЗРЗ2. Как сообщили в комитете, представители градозащитных организаций смогут принять участие в осмотре так называемого Дома Изотова по окончании работ.

Ранее "Квадрат.ру" сообщал о том, что градозащитники просят КГИОП и Жилищный комитет взять на контроль ситуацию с Домом Изотова в связи с появившейся информацией о якобы начавшемся саморазрушении здания.