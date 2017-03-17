В Петербурге налоговиков будут судить за миллионную аферу с НДС

Петербургскую бизнесвумен и трех налоговых инспекторов обвинили в мошенничестве с налогами. Уголовное дело стало результатом незаконного получения из бюджета более миллиона рублей.

Как сообщили 17 марта в пресс-службе Следственного комитета РФ, перед судом предстанут государственные налоговые инспекторы МИФНС России №23 Московского района Петербурга Елена Добролюбова, Татьяна Капранова и Елизавета Насекан. Компанию на скамье подсудимых им составит предприниматель Ирина Марченко.

Расследованием занималось второе следственное управление городского СК при участии подразделений собственной безопасности Федеральной налоговой службы.

В материалах уголовного дела говорится, что первую попытку мошенничества предприниматель Марченко вместе с инспекторами Капрановой и Добролюбовой предприняла еще в 2012 году. Коммерсант воспользовалась учредительными документами ООО «Сити» и внесла в декларацию налога на добавленную стоимость ложные сведения, надеясь получить возмещение почти на три миллиона рублей. Бюджетные деньги в том случае спасла выездная налоговая проверка.

К новой попытке обмануть государство, уже в следующем году, как полагает следствие, женщины привлекли Елизавету Насекан, третьего государственного налогового инспектора той же инспекции. По версии следствия, они приобрели учредительные документы ООО «Меркурий» и составили подложные декларации по НДС, но сумму в этот раз указали более демократичную: 1 миллион 400 тысяч рублей. Декларацию, под руководством одной из обвиняемых, проверили в своей налоговой и одобрили возмещение. Перечисленные из бюджета на расчетный счет организации деньги женщины обналичили и разделили между собой.

Все четверо признали свою вину и полностью возместили нанесенный государству ущерб.

Наказание для женщин определит суд.