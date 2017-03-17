Вице-губернатор Петербурга посоветовал не искать проблемы пыли там, где её нет

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко 17 марта обратился к СМИ, которые пишут о пылевых бурях в городе. Чиновник посоветовал не искать проблемы там, где её нет.

Свое заявление чиновник сделал в ходе заседания городского штаба благоустройства, сообщает корреспондент "Фонтанки". Николай Бондаренко заявил, что с учетом доступного финансирования и погодных условий город с проблемой пыли справляется. По сообщению городского комитета по благоустройству, при наступлении положительных температур на улицы выведут более 240 единиц "подметательно-вакуумной техники". В марте пока погода позволяет мыть дороги и тротуары только днем. Всего в ходе весеннего месячника по благоустройству надо почистить 2 640 участков дорог.

«Фонтанка» оказалась в числе СМИ, к которым сегодня обратился вице-губернатор. Накануне редакция опубликовала материал о том, что с наступлением весеннего периода в Петербурге начался сезон пыльных бурь. Зимой городские службы использовали на дорогах порядка 150 тысяч тонн песко-соляной смеси.