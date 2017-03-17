Академию им. Штиглица возглавила выходец из Университета технологии и дизайна

Преподавательскому составу 17 марта представили нового и.о. ректора Академии имени Штиглица Анну Кислицину. Ранее она руководила институтом графического дизайна в Университете технологии и дизайна.

Как передаёт корреспондент "Фонтанки", бывшего ректора Василия Кичеджи представитель Министерства образования Сергей Началов поблагодарил за работу, однако объяснить причину его ухода из руководства академии не смог. Также чиновник отметил, что приход выходца из Университета технологии и дизайна не означает слияние учебных заведений. "Сейчас все слияния будут тщательно рассматриваться министерством", – отметил он.

В связи с претензией преподавателей о частой смене руководителей бывшего Мухинского училища Началов заявил, что "мы работаем в государственной сфере, где принято исполнять".

Отметим, что собрание преподавателей проходит на фоне протестов студентов, которые требовали вернуть ректора и не допустить слияния "Мухи" с "Тряпкой".

Напомним, накануне стало известно об увольнении Василия Кичеджи. Он сам заявил, что в Министерство образования и науки РФ с такой просьбой обратился губернатор Георгий Полтавченко, которому не понравилась его активность в вопросе передачи Исаакиевского собора РПЦ.