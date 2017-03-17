Защитникам Исаакия суд третий раз отказал в иске

Смольнинский суд отказался рассматривать новый иск петербуржцев о признании незаконными мероприятий по передаче Исаакиевского собора церкви. Это была третья попытка оспорить распоряжение комитета имущественных отношений (КИО).

Как сообщили в Санкт-Петербургском городском суде, 17 марта судья Смольнинского суда Татьяна Матусяк вынесла определение об отказе в приеме административного искового заявления, которое подписали 32 человека. Среди них, напомним, – ЛГБТ-активисты и дальнобойщики.

Накануне, 16 марта судья Матусяк прекратила дело по иску четырех петербуржцев об оспаривании распоряжения КИО № 160-р о плане мероприятий по передаче собора церкви. На этом процессе выяснилось, что 30 декабря 2016 года директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров обращался в Смольный с просьбой о передаче храма РПЦ. Однако 14 марта он получил устное распоряжение вывезти музейные коллекции в течение месяца, до 16 апреля, не согласился с этими сроками и отозвал свою просьбу о передаче.

Первая попытка оспорить распоряжение КИО была предпринята через Василеостровский суд, который в январе отказался рассматривать иск, а Санкт-Петербургский городской суд не только оставил это определение в силе, но и дал свою правовую оценку распоряжению, посчитав, что оно не нарушает права горожан и не является решением о передаче церкви.