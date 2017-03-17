СМИ: Сирия сбила израильский военный самолет

Четыре израильских самолета нарушили воздушную границу Сирии, одна из этих машин была сбита силами ПВО.

Об этом говорится в заявлении сирийской армии, которое приводит Reuters, сообщает "Лента.ру".

По утверждению сирийских военных, еще один самолет получил повреждения. Инцидент произошел утром в пятницу, 17 марта. Уточняется, что целью израильской авиации были объекты сирийских силовиков в районе Пальмиры.

РИА Новости со ссылкой на израильский Десятый телеканал сообщало, что военные вели огонь из зенитно-ракетной системы советского производства С-200. При этом отмечалось, что самолеты вернулись на базы без потерь, а как минимум одна из сирийских ракет была сбита израильской ПРО.