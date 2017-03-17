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14:04 17.03.2017
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17.03.2017 12:04

Смольный предложил распределять места для ярмарок по конкурсу

Комитет по законодательству петербургского ЗакСа и комитет по развитию предпринимательства Смольного подготовили поправки в законы, регулирующие в городе проведение ярмарок.

Ими вводится понятие регулятора ярмарки – это исполнительный орган власти, который будет вести их реестр, утверждать планы проведения региональных ярмарок и ярмарок выходного дня. Он же будет проводить конкурсы на проведение ярмарок и выдавать разрешение для использования земли для размещения торговых павильонов.

При этом фактически проводить ярмарку будет компания-оператор, которая получит это право по итогам конкурса.

Как 17 марта пояснил глава комитета по развитию предпринимательства Эльгиз Качаев, город решил отказаться от идеи самостоятельно проводить ярмарки из-за ограниченности бюджетных средств. По его словам, в закупку ярмарочного оборудования готовы вложиться сами предприниматели. При этом город берет на себя обязательство контролировать внешний вид и сроки проведения этого вида торговли.


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