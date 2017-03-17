Из Финского залива у дамбы достали рыбака

У петербургской дамбы под лед провалился рыбак. Его достали с переохлаждением.

Как сообщили “Фонтанке” в ГУ МЧС по Петербургу, 17 марта в 11:15 поступила заявка о провалившемся под лед мужчине в непосредственной близости от дамбы у Кронштадта.

Через пять минут к месту инцидента подошел катер поисково-спасательной службы Петербурга.

“Мужчину достали, у него переохлаждение”, – уточнили в ГУ МЧС.

С 15 марта в Петербурге запрещено выходить на лед. Акватория Финского залива патрулируется оперативными службами.