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14:04 17.03.2017
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17.03.2017 11:54

Из Финского залива у дамбы достали рыбака

У петербургской дамбы под лед провалился рыбак. Его достали с переохлаждением.

Как сообщили “Фонтанке” в ГУ МЧС по Петербургу, 17 марта в 11:15 поступила заявка о провалившемся под лед мужчине в непосредственной близости от дамбы у Кронштадта.

Через пять минут к месту инцидента подошел катер поисково-спасательной службы Петербурга.

“Мужчину достали, у него переохлаждение”, – уточнили в ГУ МЧС.

С 15 марта в Петербурге запрещено выходить на лед. Акватория Финского залива патрулируется оперативными службами.


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