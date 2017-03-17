В Ингушетии здание ФСБ обстреляли из гранатомета

В Ингушетии ведется розыск неизвестных, обстрелявших здание республиканского управления ФСБ в Малгобеке.

Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах республики, сообщает Лента.ру

Инцидент произошел в ночь на 17 марта. «Выстрел произведен из ручного гранатомета по зданию ФСБ в Малгобеке, в результате взрыва жертв и пострадавших нет», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, несколько лиц, обстрелявших здание, скрылись с места происшествия. Проводятся оперативные мероприятия по установлению их местонахождения и задержания. На месте происшествия найден корпус гранатомета, из которого был произведен выстрел.