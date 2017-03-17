Миллер: Две трети администрации "Газпрома" уже переехало в Петербург

Две трети администрации "Газпрома" уже переехало в Петербург, остальная администрация переедет в ближайшее время, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер журналистам в пятницу, 17 марта.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее "Фонтанка" писала о том, что в 2016 году «Газпром нефть» полностью завершила переезд в Петербург. Приход корпорации помог в кризис петербургским девелоперам, специализирующимся на дорогой офисной и жилой недвижимости, а также подогрел рынок труда. Однако и после завершения строительства башни «Лахта центр», до которого осталось чуть более года, "Газпром" продолжит быть для петербургской экономики драйвером роста.

Изначально "Охта/Лахта центр" строилась для "Газпром нефти", а потом выяснилось, что переедет в нее большой "Газпром". Поэтапный переезд группы "Газпром" в Петербург продолжается. При переезде некоторых подразделений компании в качестве нормы заложена возможная потеря 50% персонала, не польстившегося на "сырой вкусный воздух" (цитата Миллера. – Прим. ред.) Северной Пальмиры.