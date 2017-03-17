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17.03.2017 11:25

Додон: Черная полоса в отношениях России и Молдавии кончилась

Президент Молдавии Игорь Додон заявил о завершении черной полосы в отношениях России и Молдавии и начале нового этапа сотрудничества.

Об этом Додон 17 марта в Москве заявил в рамках бизнес-конференции «Россия — Молдова: расширение делового сотрудничества», которая прошла по инициативе Деловой России, пишет RNS.

По словам Додона, в последние годы в двусторонних отношениях России и Молдавии была «не самая хорошая страница, чёрная полоса».

«Нужно признать, что с 2009 по 2016 год в наших двусторонних отношениях была черная страница. Экспорт, импорт, вообще торговля упала в два раза с 2012 по 2016 год — с $1,5 млрд до $800 млн. Что это означает для Молдовы? Экспорт упал в три раза», — сказал он.

Президент Молдавии отметил, что последние годы были для страны непростыми, и это почувствовали большинство граждан Республики Молдова.

«То, что мы сегодня встретились, и те новые тенденции, которые с января 2017 года мы чувствуем, позволяет нам открыто говорить о том, что в наших двусторонних отношениях начался новый этап. Черная полоса прошла, началась белая полоса», — заявил Додон, напомнив, что в начале января прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным. «Мы наметили определенные задачи для того, чтобы вернуть стратегическое партнерство по всем направлениям. Политический диалог это хорошо, но без подвижек и прорыва в экономике, в торговле политика останется политикой», — добавил он.

Накануне "Фонтанка" писала о том, что сегодня в Москве состоится очередная встреча Додона с Владимиром Путиным.


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