Оргкомитет ЧМ-2018: Вопрос хоккейной игры на "Крестовском" не поднимался

Вопрос проведения хоккейного матча на стадионе "Крестовский" не обсуждался оргкомитетом чемпионата мира-2018.

Об этом 17 марта сообщает »Спорт-Экспресс» со ссылкой на "Р-Спорт".

– Впервые слышу об этом, – сказал глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. – Более того, были мнения от руководства города, что поле до чемпионата мира больше выкатываться не будет. Такие мнения звучали. Не знаю, может быть, можно провести этот матч, не выкатывая поля… Но это лучше спросить у "Зенита", они более информированы. "Зенит" – будущая эксплуатирующая организация стадиона, по этому поводу решение уже принято, поэтому они – основной носитель информации. Мы пока исходим из того, что поле больше выкатываться не будет.

Накануне "Фонтанка" писала о том, что на новом стадионе в Петербурге в 2017 году пройдет хоккейный матч. Это заявил член совета директоров КХЛ Александр Медведев. Руководитель уверен, что такая игра сможет побить рекорд посещаемости в Европе.

Стадион на Крестовском острове был сдан в эксплуатацию в декабре прошлого года. Тестовые игры "Зенит" планирует провести в апреле – мае.