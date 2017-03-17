Дмитрия Медведева, которого не уберегли, нашли на «Роза Хуторе»

Премьер-министра России, который, по словам Владимира Путина, три дня назад заболел гриппом, уже поправил пошатнувшее здоровье на элитном курорте в Сочи. Фотофиксацию факта нашли пользователи Instagram.

Фотография Дмитрия Медведева 16 марта появилась в Instagram-аккаунте кофейни CoffeeBarBerry, которая располагается рядом с горнолыжным курортом «Роза Хутор». Хозяйка написала, что на днях кофе в заведении пили первые лица государства во главе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и заместителем председателя правительства РФ Александром Хлопониным. Особенно оценили «Русиано».

Пользователи посочувствовали: «Болеет, но держится», однако посоветовали надевать маску. Чтобы не заразить окружающих. Хозяйка к слову, уверяет, что фотография была сделана до болезни премьера – 10 марта, когда премьер посетил горнолыжный курорт «Архыз» с официальным визитом.

Напомним, 14 марта президент России Владимир Путин заявил, что Дмитрия Анатольевича не уберегли, и несмотря на то, что эпидемическая ситуация пошла на убыль, он заболел гриппом. Запланированные на вторник мероприятия, в том числе встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном, премьер-министр вынужден был пропустить.