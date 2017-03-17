Больше 100 студентов "Мухи" вышли на акцию протеста после увольнения Кичеджи
В академии имени Штиглица утром 17 марта проходит стихийная акция протеста. Как передаёт корреспондент "Фонтанки", в холле петербургского вуза собралось более 100 студентов. В преддверии встречи с представителем Минобрнауки, который должен объявить об увольнении Василия Кичеджи и назначении нового и.о. ректора, учащиеся хотят выразить свое несогласие с возможным изменением статуса "Мухи".
Как объяснили нашему корреспонденту студенты, уход ректора Кичеджи, по их мнению, означает возможное объединение академии с Университетом технологии и дизайна. Студенты кричат: "Долой «Тряпку»", "Свободу «Мухе»"!
Напомним, накануне из вуза уволили ректора Василия Кичеджи. По его словам, в Минобрнауки якобы обратился губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, – градоначальник будто бы возмущён активностью ректора в ситуации с передачей Исаакиевского собора РПЦ.