Больше 100 студентов "Мухи" вышли на акцию протеста после увольнения Кичеджи

В академии имени Штиглица утром 17 марта проходит стихийная акция протеста. Как передаёт корреспондент "Фонтанки", в холле петербургского вуза собралось более 100 студентов. В преддверии встречи с представителем Минобрнауки, который должен объявить об увольнении Василия Кичеджи и назначении нового и.о. ректора, учащиеся хотят выразить свое несогласие с возможным изменением статуса "Мухи".

Ксения Клочкова