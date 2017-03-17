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17.03.2017 11:05
2 Комментариев

Больше 100 студентов "Мухи" вышли на акцию протеста после увольнения Кичеджи

В академии имени Штиглица утром 17 марта проходит стихийная акция протеста. Как передаёт корреспондент "Фонтанки", в холле петербургского вуза собралось более 100 студентов. В преддверии встречи с представителем Минобрнауки, который должен объявить об увольнении Василия Кичеджи и назначении нового и.о. ректора, учащиеся хотят выразить свое несогласие с возможным изменением статуса "Мухи".
Больше 100 студентов "Мухи" вышли на акцию протеста после увольнения Кичеджи
Ксения Клочкова

Как объяснили нашему корреспонденту студенты, уход ректора Кичеджи, по их мнению, означает возможное объединение академии с Университетом технологии и дизайна. Студенты кричат: "Долой «Тряпку»", "Свободу «Мухе»"!

Больше 100 студентов "Мухи" вышли на акцию протеста после увольнения Кичеджи

Напомним, накануне из вуза уволили ректора Василия Кичеджи. По его словам, в Минобрнауки якобы обратился губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, – градоначальник будто бы возмущён активностью ректора в ситуации с передачей Исаакиевского собора РПЦ.

 

 


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комментарии пользователей (2)
dim2405
17 марта 2017 г. 11:37
Неугодным стал,таких сейчас не любят((
shurka
17 марта 2017 г. 11:17
В свержении царского режима студенты тоже хорошо приложились. Приветствую активную жизненную позицию.Так держать.
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