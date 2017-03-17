Главный синоптик Петербурга: На выходные готовьте зонтики

Дождливые выходные после солнечного четверга пообещал петербуржцам главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Как сообщил 17 марта Колесов в своем аккаунте в Facebook, солнце в четверг, 16 марта, светило больше девяти с половиной часов. Этот день стал самым продолжительным солнечным днем за 2017 год. Однако в выходные в Петербурге будет пасмурно и мокро.

«Поливальная машина уже на подходе (над Эстонией), так что достаем зонтики и поднимаем воротники, местами будет и со снежком», – предупреждает синоптик.

По прогнозу Гидрометцентра, в субботу погода будет колебаться от 1 до 5 градусов тепла, в воскресенье будет прохладнее: от нуля до 3 градусов тепла.

Между тем сегодня утром петербуржцев уже предостерегли, что в городе к вечеру будет штормить: порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.