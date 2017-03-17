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17.03.2017 10:45
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ЗакС разрешит Смольному сносить самострой в охранных зонах без суда

Депутаты петербургского ЗакСа предложили разрешить Смольному сносить самострой в охранных зонах без суда.

Соответствующие поправки в закон "О градостроительной деятельности в Санкт- Петербурге" комитет по законодательству горпарламента 17 марта предложил внести на рассмотрение законодательного собрания.

Как объяснил председатель комитета Денис Четырбок, сейчас правительство может демонтировать самовольные постройки только в судебном порядке и только на участках, находящихся в собственности города.

Внесенный проект наделит власти города полномочиями "для защиты общественных интересов" сносить незаконные сооружения, которые стоят в охранных зонах, на инженерных сетях, вне зависимости от того, на чьем участке расположен самострой. Это будет осуществляться на основании части 4 статьи 222 Гражданского кодекса РФ.
Владельцы должны будут снести свою постройку в срок до 12 месяцев, в зависимости от ее типа. За это время решение правительства города о сносе можно будет обжаловать.

 

 


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