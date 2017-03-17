Алиментщик из Купчино после общения с приставами оказался в психбольнице

Петербуржец, задолжавший за воспитание дочери, бегал не только от ответственности за ребенка, но и от судебных приставов и врачей психоневрологического диспансера. Исполнители вычислили беглеца по машине его супруги.

Как сообщили 17 марта в пресс-службе УФССП по Петербургу, долг 42-летнего жителя Купчино перед его 14-летней дочерью достиг полумиллиона рублей, когда в дело вмешались приставы. Оказалось, что от мужчины, которого соседи характеризовали как известного скандалиста, не просто добиться не только денег на содержание ребенка, но и собственного адреса. По телефону тот каждый раз называл приставу Волковского отдела Фрунзенского района разные места, где якобы живет. В процессе поисков выяснилось, что мужчина стоит на учете в психдиспансере, но врачи пациента тоже потеряли.

Приставам удалось узнать, что мужчина сменил место жительства, чтобы утаить свой диагноз и получить права. Караулить должника решили у автомобиля его супруги. Петербуржец исполнителям не обрадовался и с привычным скандалом вызвал полицию. Однако сотрудники встали на сторону приставов и забрали дебошира в отдел, где он подписал административный протокол по двум статьям и наконец-то встретился с врачами.

Медики увезли своего пациента в больницу для обследования и повторной постановки на учет. За долги по алиментам он будет отвечать перед судом.