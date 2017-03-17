СМИ сообщили о схеме вывода денег из РФ через китайские туры

Российские туроператоры выявили на рынке схемы по выводу средств из страны через туры для китайских туристов.

Об этом сообщает RNS.

«Туры по модели «за ноль долларов», которые групповые китайские туристы приобретают у «серых» компаний, заняли более 50% рынка по китайскому направлению. В схемах задействованы гиды и ювелирные магазины. Это сотни миллионов долларов в «серой» зоне», — заявили в туристической ассоциации «Мир без границ».

В свою очередь, заместитель исполнительного директора «Мира без границ» Александр Агамов уточнил, что зарегистрированные в КНР компании продают китайским туристам специальные туры за «ноль долларов» (дешевые путевки, иногда по цене ниже суммарной себестоимости перелета и размещения).

Впоследствии данные деньги «отбиваются» в России с помощью китайских турлидеров и местных гидов, которые водят туристов по магазинам, где товары оплачиваются наличными по завышенным в несколько раз ценам.

«В результате из российской экономики выводится как минимум около $500 млн. Это покупки, которые не декларируются и наносят прямой ущерб легальным туркомпаниям, гостиничному бизнесу и розничной торговле», — добавил Агамов.