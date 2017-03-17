В Автово мужчина выпал из окна

Мужчина выпал из окна дома в Кировском районе Петербурга утром 17 марта.

Как стало известно «Фонтанке», квартира, из окна которой выпал мужчина, находится на четвертом этаже дома №6 по улице Примакова. При падении неизвестный получил серьезные травмы. По словам очевидцев, врачи скорой, которые оперативно прибыли на место, несмотря на усилия, не смогли спасти пациента.

Сейчас на Примакова работает оперативно-следственная группа, которая устанавливает личность погибшего, а также обстоятельства падения.