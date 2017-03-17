На Ленинском хозяин собаки пошел на обидчиков питомца с ножом

Конфликт двух собак владелец одной из них решил с помощью ножа и кулака. Он порезал не только неугодного ему четвероногого, но и его хозяйку. Инцидент произошел в Красносельском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», 42-летняя петербурженка в компании с 17-летним подростком в десять часов вечера 16 марта выгуливала собаку у дома №79/1 по Ленинскому проспекту, там же прогуливался со своим псом её сосед. Животные, по-видимому, друг другу не понравились и сцепились. Вступившийся за своего питомца мужчина в спортивном костюме ударил кулаком подростка и женщину, потом выхватил нож и ранил чужую собаку. Скрылся он в парадной дома вместе со своим обиженным четвероногим.

Судя по всему, размахивая ножом, он зацепил и хозяйку, которую госпитализировали с раной на левой ноге.

Разобраться с агрессивным собаководом попросили полицию.