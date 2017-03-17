Дело бывшего владельца “Интарсии” передают в суд

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего владельца реставрационной компании «Интарсия». Виктору Смирнову предъявлено обвинение в присвоении чужого имущества и покушении на мошенничество. На ознакомление с 29 томами дела о сложных отношениях с Якуниным-младшим уехавшему в Великобританию бизнесмену дали четыре дня.

Как сообщает ГСУ СК Петербурга в пятницу, 17 марта, следствием установлено, что в октябре 2009 года Виктор Смирнов в качестве гендиректора «Интарсии» заключил контракт на выполнение полного комплекса работ по капитальному ремонту и реставрации дома Лобанова-Ростовского на Вознесенском проспекте под гостиницу класса «5 звезд» по российским и международным стандартам.

«В 2012 году заказчик в связи с нарушением сроков и требований выполнения работ расторг контракт с «Интарсией», однако у Смирнова совместно со своим первым заместителем Дмитрием Соколовым возник умысел на обогащение в личных целях путем обмана и хищения имущества заказчика. Злоумышленники подготовили подложные документы, содержащие ложные сведения об объемах выполненных работ, и представили их для оплаты заказчику, получив 320 млн рублей, а также пытались мошенническим путем похитить около 390 млн рублей», – уточнили в ГСУ.

Виктор Смирнов живет в Англии. В интервью «Фонтанке» причиной уголовного дела он назвал сложные отношения с сыном бывшего главы РЖД Андреем Якуниным, да и с самим Владимиром Якуниным тоже.

Адвокат Сергей Озорнин, представляющий интересы Смирнова, сообщил «Фонтанке», что, по словам следователя, сегодня прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, и оно передается в суд.

«На ознакомление с 29 томами нам дали четыре дня. Смирнов не успел прочитать дело», – добавил защитник.

По его утверждению, СК не позволил включить в обвинительное заключение доказательства, представленные защитой, и список лиц, которых она бы желала допросить в суде.

Второй обвиняемый, Дмитрий Соколов, находится под домашним арестом.