Как Знарок вывел СКА в финал Запада и чуть не подрался

СКА в четвертый раз обыграл «Динамо» и вышел в финал Западной конференции. Звучит буднично, но все едва не закончилось дракой тренеров прямо на льду.

Из Петербурга 13 марта СКА уезжал на продолжение серии в Москву, выражаясь дипломатическим языком, со сдержанным оптимизмом. После первой неудачи, вторая игра прошла для армейцев с Невы с положительным результатом. Но все равно совершенно было не понятно, чего ждать в Москве: настолько равную игру показали соперники в Петербурге.

Однако борьба в столице получилась только в двух периодах: в первом периоде в третьем матче, и во втором – в четвертом. При этом динамовцы тотально проигрывали в третьих периодах, пропустив в них в общей сложности 5 шайб за две игры и ни разу при этом не забив сами. Впрочем, и без этого было заметно, что физически СКА готов лучше соперника. Такое ощущение, что «Динамо» большую часть сил оставило в матче №1. По сути, вся надежда у москвичей была на главного тренера Сергея Орешкина, что тот что-то придумает. Но Орешкин на решающую игру в Петербург вообще не приехал из-за гипертонического криза. Ничего хорошего «Динамо» это не сулило.

Автобус с хоккеистами СКА приехал к Ледовому с удивительной точностью: в 17:00, то есть ровно за два с половиной часа до игры. «Динамо» прибыло 15 минут спустя. На выходе из автобуса гости были сосредоточены, но, когда вышли на разминку, на лицах опять появились улыбки. Ничто не говорило том, что через час начнется матч, который решит их дальнейшую судьбу в этом плей-офф. Разминку СКА по-прежнему охраняли от посторонних глаз.

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Матч получился очень тяжелым и, наверное, самым незрелищным во всей серии. 34 минуты «Динамо» оборонялось (хотя перед этим тренерский штаб москвичей обещал сыграть в Петербурге в атакующей манере), изредка убегало в контратаки. До бросков по воротам доходило еще реже. После второго периода соотношение бросков в створ было 16 – 4 в пользу СКА.

На 34-й минуте сверхоборонительная тактика «Динамо» дала сбой. Сначала с гениальной передачи Патрика Херсли отличился нападающий Никита Гусев. Херсли вообще стал главным открытием СКА в плей-офф: это было уже девятое (4 гола + 5 передач) его очко в розыгрыше Кубка Гагарина, притом что в регулярном чемпионате у него было 13 очков в 23 матчах. Вторую шайбу забросил Ковальчук, удачно подставив клюшку после мощного броска от синей линии Артема Зуба.

Третий период при такой игре стал практически формальностью. Нет, «Динамо» активизировалось, но ничего действительно опасного игрокам из Москвы у ворот Коскинена создать не удалось. В этот раз в СКА в обороне все сыграли идеально: и полевые игроки, и сам Коскинен, что радует особенно сильно.

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Так СКА выиграл в матче и в целом в серии. Но после игры это мало кого волновало. Все внимание было обращено на инцидент, произошедший во время традиционного рукопожатия команд между главным тренером СКА Олегом Знарком и помощником главного тренера «Динамо» Андреем Скопинцевым. Произошло примерно следующее: Знарок по очереди пожимал руку динамовцам, но дойдя до Скопинцева, пронес свою ладонь мимо, чем вызвал у того бурную реакцию. Тренер «Динамо» стал материться (и его слова были четко слышны с трибун), и его пришлось оттаскивать в сторону своим же хоккеистам.

Видео инцидента смотрите здесь

– Что произошло между вами и Скопинцевым? – пытался выяснить у Знарка корреспондент «Фонтанки» на послематчевой пресс-конференции.

– А что там произошло? – наигранно удивился Знарок.

– Вы руки не пожали, он вам что-то прокричал.

– Это наши проблемы. Что я вам сейчас буду об этом рассказывать?

Капитан СКА Илья Ковальчук прокомментировал эпизод чуть более развернуто.

– Наверное, это эмоции, – пожал Ковальчук плечами. – Но, я думаю, когда он (Скопинцев) остынет, он поймет, что лучше это делать в кулуарах, чем при 14 тысячах болельщиков.

Как стало известно «Фонтанке», отношения между Знарком и Скопинцевым натянуты уже не первый год. И по ходу этой серии в кулуарах, как выразился Ковальчук, между ними уже вспыхивали отдельные словесные перепалки. Так что теперь, видимо, просто произошел выплеск долго сдерживаемых эмоций.

***

По регламенту КХЛ по окончании серии журналистов пускают в раздевалку, где перед ними в теории на 10 минут открываются большие возможности. Но на практике, все не так весело. Можно было надеяться, что хотя бы на волне успешно завершенной серии хоккеисты СКА будут чуть более разговорчивы, чем обычно, но не тут-то было. У каждого нашлись свои отговорки.

– У меня горло болит, – объяснял Евгений Дадонов.

– Я еще не переоделся, – вдруг вспомнил Евгений Кетов, хотя прекрасно видел, что в руках у меня диктофон, а не камера.

– Давайте не сегодня, – Никита Гусев подошел к задаче вообще без фантазии.

В итоге отдуваться за всех пришлось Динару Хафизуллину.

– Сейчас пауза будет меньше, но все равно целая неделя. Какие выводы сделали после прошлого раза? – спросили у него в память о том, что именно на слишком долгую паузу между сериями с «Витязем» и «Динамо» жаловались все до единого представители СКА после стартового поражения от москвичей.

– Нам вообще всю игру надо подтягивать, ведь следующий соперник будет еще серьезнее, – объяснял Хафизуллин. – По сравнению с «Витязем» «Динамо» совершенно другой соперник. Они дважды становились чемпионами, а «Витязь» вообще в первый раз в плей-офф вышел. Мы готовились под «Динамо», старались играть в свою игру. Но они неплохо бегают, нам не всегда удавалось свой хоккей показывать. За кого буду болеть в серии ЦСКА – «Локомотив» (по итогам этой серии определиться соперник СКА в финале конференции. – Прим. ред.)? Да не знаю. С обеими командами будет тяжело в финале. Хотя с ЦСКА мы каждый год в финале играем.

Короче, понятно: за «Локомотив». Они как раз вышли вперед в серии с ЦСКА.

Не ушел от вопроса об очередной длинной паузе между сериями и Знарок.

– Какие сделали выводы? На один выходной меньше дали, – сказал Знарок и как-то хищно усмехнулся.

Посмотрим, подействует ли.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»