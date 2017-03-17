Недвижимость и комфорт тесно связаны: мнение магазина «МногоСна»

Как отметили представители магазина, теперь у них в каталоге появится новая категория матрасов специально для тех, кто хочет оборудовать ортопедическое и удобное спальное место вдали от своей городской квартиры, но при этом не хочет переплачивать.

Пополняя раздел каталога «Для дачи», сотрудники магазина постарались включить модели всех известных отечественных производителей, которые соответствовали бы таким требованиям: экономичность, практичность, неприхотливость, долгий срок службы, простая перевозка.

Отдельно были отмечены хорошие ортопедические свойства и анатомичность изделий, ведь любой матрас должен полноценно справляться со своей первостепенной задачей – обеспечивать здоровый и комфортный сон, а уже потом быть практичным и неприхотливым.

В обновленный каталог были включены модели беспружинных матрасов, которые можно перевозить, скрученными в рулон. Такой матрас не занимает много места, его можно с легкостью перевезти в багажнике авто. Для людей, которые посещают объекты своей загородной недвижимости периодически, это важный параметр.

Для тех, кто не планирует перевозить матрас каждый сезон в город и обратно, в «МногоСна» предложили недорогие, но практичные модели на основе зависимых пружинных блоков с жаккардовым или бязевым чехлом.

Основным материалом дачных матрасов, как отметили в магазине, был выбран искусственный латекс, который считается одним из самых недорогих, легких и в то же время неприхотливых материалов. Некоторые модели дополнительно комплектуются слоем из материала с эффектом памяти – мемориформа, а также латекса и кокосового волокна.

Большая часть представленных в каталоге моделей отличается умеренной жесткостью и хорошей анатомичностью. Это значит, что на таких матрасах будет комфортно спать и после работы на дачном участке и после сытного пикника с друзьями.

Подробную информацию о матрасах для дач и загородного дома вы можете получить в тематическом разделе каталога на официальном сайте магазина «МногоСна».

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