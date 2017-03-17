Самолеты армии Израиля подверглись обстрелам на территории Сирии

Израильские боевые самолеты в ночь на 17 марта подверглись ракетному обстрелу с земли после того, как атаковали несколько целей на территории Сирии. Об этом говорится в заявлении, распространенном Армией обороны Израиля.

Со стороны Израиля потерь нет. Одна из ракет, выпущенных с земли, была сбита противоракетной обороной этой страны.

«Ни на одном из этапов безопасность израильских граждан или самолетов ВВС не была под угрозой», — отмечается в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе армии, сирены тревоги и звуки взрывов, которые были слышны на восточных рубежах, контролируемых Израилем, в том числе в долине реки Иордан, явились результатом этого инцидента.

Отношения между Сирией и Израилем остаются напряженными, в частности, из-за территориального спора по поводу Голанских высот. Израиль в 1967 году оккупировал их по итогам Шестидневной войны, однако Дамаск продолжает считать эти территории своими.