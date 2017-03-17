Бомбу в доме на Художников не нашли

Жильцов эвакуированной девятиэтажки в Выборгском районе Петербурга стали пускать в квартиры. Бомбы, о которой ранним утром 17 марта сообщил аноним, в здании не нашли.

Как стало известно «Фонтанке», проверка дома №24 по проспекту Художников закончилась в районе половины девятого утра. Взрывотехники и полиция взрывных устройств и взрывоопасных веществ не обнаружили. Жильцам позволили вернуться в квартиры.

Напомним, около пяти часов утра по телефону «112» позвонил лжеминер. Мужчина предложил полиции найти его и якобы заложенную бомбу.