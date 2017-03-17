Сирия: Авиаудары по плотинам на Евфрате приведут к затоплению городов и гибели людей

Правительство Сирии призвало генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша добиться прекращения авиаударов по плотинам на реке Евфрат со стороны коалиции во главе с США.

«Разрушение этих плотин, которые стали мишенью авиаударов, смоет и затопит города, поселки и деревни, поставив под угрозу жизни сотен тысяч человек, живущих в этих районах»,— цитирует Reuters временного поверенного в делах миссии Сирии при ООН Мунзера Мунзера, письмо которого направлено генсеку организации и в Совбез.

«САР призывает Совет безопасности и генерального секретаря исполнить свои обязательства по сохранению международного мира и безопасности и предпринять срочные меры, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу»,— заявил господин Мунзер.

6 марта армия Сирии и союзные ей отряды ополчения отбили у боевиков семь населенных пунктов к северо-востоку от Алеппо. 4 марта вооруженным силам удалось освободить в регионе 29 селений. Захваченная экстремистами Пальмира была взята сирийской армией 1 марта.