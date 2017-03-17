В Петербурге задержали подозреваемых в аферах с квартирами

В Петербурге задержали предполагаемых чёрных риэлторов, которым вменяют более десяти афер с недвижимостью горожан. Преступная география включает в себя разные районы Северной столицы.

Как стало известно «Фонтанке» 17 марта, фигурантами уголовного дела о мошенничестве стали двое мужчин 1980 и 1985 годов рождения. По предварительной информации, с августа по ноябрь 2014 года они незаконно получили право собственности на недвижимость петербуржцев в Невском, Красногвардейском, Кировском, Красносельском, Адмиралтейском и других районах города. В настоящий момент известно о 14 потерпевших, которые в результате афер лишились как долей в квартирах, так и жилплощади целиком. Правоохранители не исключают, что эпизодов может быть больше.

Одного из подозреваемых оставили под стражей, второго ограничили подпиской о невыезде. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.