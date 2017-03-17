В торговом павильоне на Фучика нашли оружие и наркотики

Мужчина с наркотиками и патронами в карманах привлек внимание правоохранителей во Фрунзенском районе Петербурга. Поездка на работу к задержанному также оказалась плодотворной.

Как стало известно «Фонтанке», подозрительного 40-летнего мужчину полицейские задержали в половине шестого вечера 14 марта у дома №19а по улице Фучика. При себе у него обнаружили 80 граммов растительного наркотика, три грамма психотропного вещества и пять патронов калибра 9 мм. Экспертиза подтвердила, что боеприпасы пригодны для стрельбы. Еще 300 граммов растительного наркотика, три ружья и 14 револьверных патронов задержанный хранил на работе, в торговом павильоне на Фучика.

В отношении мужчины возбуждено сразу два уголовных дела: за незаконное хранение наркотиков и боеприпасов.