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17.03.2017 09:09

Британские туроператоры начали продавать путевки в Шарм-эш-Шейх вопреки запрету МИДа

Вопреки рекомендациям МИД Великобритании британским туристам начали продавать туры в Шарм-эш-Шейх на зимний сезон 2017/2018. Thomson и Thomas Cook, два крупнейших туроператора Великобритании, открыли бронирования на египетский курорт с датами отправления в октябре и ноябре, соответственно.

Напомним, что ранее британский МИД настаивал на сохранении запрета на все полеты и рекомендации воздержаться от продажи туров в Шарм-эш-Шейх, введенный в ноябре 2015 года, после теракта на борту российского лайнера над Южным Синаем. Между тем британским отдыхающим «оставили» Хургаду и другие курорты Египта, но турпоток из Соединенного Королевства на фоне проблем с безопасностью в Египте все равно пошел на спад.

Несколько раз туроператоры Соединенного Королевства обращались в МИД и министерство транспорта с просьбой возобновить авиасообщение с Шарм-эш-Шейхом, однако в этих ведомствах считают, что в плане авиабезопасности Египет пока не преуспел.

«Давит» на британцев и сама египетская сторона: на последних переговорах глав МИД двух стран этот вопрос был ключевым. Самех Шукри, руководитель внешнеполитического ведомства АРЕ, на недавних переговорах назвал позицию Великобритании «непонятной и нелогичной».

Однако, несмотря на официальную позицию МИД, британские туроператоры все-таки решились на открытие продаж. В декабре прошлого года Thomas Cook официально сообщил об отмене программ по Шарм-эш-Шейху на лето-2017, ссылаясь как раз на рекомендации Форин-офис. Но терять очередной зимний сезон туркомпании не хотят: изменение своих позиций британские туроператоры неофициально объясняют надеждой на отмену «бана» со стороны МИД, хотя и говорят о том, что подтвержденной информации на этот счет у них нет. В этой связи оба туроператора продают туры с оговорками: в случае сохранения запрета на полеты в Шарм туристам, забронировавшим туры, вернут деньги, о чем они и уведомляют клиентов в момент бронирования.

«Открытие продаж туров в Шарм-эш-Шейх дает возможность нашим клиентам заблаговременно планировать свой отдых. Но мы никогда не отправляли туристов на отдых вопреки советам министерства иностранных дел. Если в случае с Египтом не произойдет никаких изменений, то мы отменим все бронирования в Шарм и предложим полный возврат средств или же замену направлений отдыха без всяких штрафов», – заявили представители Thomas Cook.

По мнению британских наблюдателей, начало продаж туров в Шарм-эш-Шейх – это  своего рода попытка турбизнеса «надавить» на правительство, а также удержать свои позиции на этом египетском курорте, особенно, если туда все-таки вернутся россияне. Отдых в Египте – и в Британии, и в России – позиционируется как дешевый и доступный, альтернативы которому в части сезонов нет. Для британцев это особенно актуально на фоне снижения курса фунта по отношению к мировым валютам и предстоящего Brexit, который может уронить покупательскую способность фунта стерлинга еще больше.

Источник: "Вестник АТОР"


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