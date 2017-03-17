В Японии впервые прошли учения на случай ракетной атаки КНДР

Учения гражданской обороны с целью отработать вариант ракетной атаки со стороны Северной Кореи впервые прошли в Японии, сообщает 17 марта «Киодо».

Манёвры прошли на севере острова Хонсю в префектуре Акита. Была проведена эвакуация жителей.

Согласно сценарию манёвров, эвакуация произведена после сообщения о пуске Северной Кореей баллистической ракеты в направлении мыса Ога (префектура Акита). Людей экстренно покинули район, который подвергся наибольшей опасности.

В эвакуации участвовали 120 человек. Информация передавалась через систему экстренного оповещения J alert, а также через смс-сообщения.

Как ранее сообщалось, Пхеньян распространил сообщения, что по военным США и Южной Кореи будет нанесён «беспощадный удар» в случае, если они «посягнут на суверенитет» Северной Кореи в ходе совместных военных учений.

На минувшей неделе Северная Корея пустила четыре баллистические ракеты по акватории Японии в ответ на ежегодные военные учения США и Южной Кореи. Пхеньян рассматривает совместные манёвры Запада и Сеула как подготовку к войне.