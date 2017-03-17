Минобороны РФ усомнилось в пользе докладов по Сирии

Доклады о ситуации в Сирии, которые готовят международные организации, бесполезны. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что доклады, построенные на сомнительных источниках, не могут принести реальной пользы.

«Однотипные доклады о ситуации в Сирии, построенные на почерпнутых из соцсетей «свидетельствах» местных «активистов», скорее вредят репутации международных организаций и авторитетных СМИ, чем помогают решению гуманитарных проблем в Сирии», — заявил он.

Конашенков подчеркнул, что в подобных публикациях «явно прослеживается желание западных пропагандистов поскорее легитимировать мусорную гору собственных фейков и откровенной лжи». При этом, как отметил официальный представитель Минобороны, на подобную пропагандистскую работу тратятся «огромные бюджеты». Конашенков подчеркнул, что эти деньги было бы логичнее направить на реальную помощь населению Сирии.

«Немалые деньги, затраченные на подготовку многочисленных фолиантов, лучше бы направить на оказание реальной помощи тем, кому эти доклады якобы посвящены», — заявил он.

Конашенков также предложил ставить в прокат вместо новостей западных телекомпаний об «ужасах» в Сирии рекламу, средства от которой потом направлялись бы на помощь пострадавшим жителям. Если бы эти деньги направлялись в Алеппо, отметил Конашенков, «там цвел бы сейчас город-сад».

Ранее, 14 февраля, Конашенков заявил, что доклад Human Rights Watch о применении Сирией химического оружия в Алеппо был подготовлен дилетантами. Официальный представитель Минобороны также подчеркнул, что подобный доклад «разрушает и без того неоднозначную репутацию» организации.