В доме на Художников ищут бомбу

Жителей дома в Выборгском районе Петербурга ранним утром 17 марта эвакуировали из-за анонимного звонка о якобы заложенной бомбе.

Как стало известно «Фонтанке», в районе пяти часов утра по телефону «112» позвонил мужчина, который заявил, что одна из квартир дома №24 по проспекту Художников заминирована. Звонивший не представился и предложил правоохранителям самим найти, где он живет. Пока удалось выяснить, что телефон, с которого звонил неизвестный, зарегистрирован на женщину.

На месте работают сотрудники полиции, дом обследуют взрывотехники.