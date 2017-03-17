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17.03.2017 08:29

В Черное море вошел французский фрегат с ракетами на борту

Фрегат с управляемым ракетным оружием La Fayette ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря, сообщил французский посол в Болгарии Эрик Лебедель.

О маршруте фрегата сообщил специализированный сайт слежения за передвижением судов в Босфорском проливе.

Посол Франции в Twitter подтвердил эту информацию, добавив: "Скоро будет в Варне! Добро пожаловать в Болгарию".

Создатели фрегатов класса La Fayette добивались их малой радиолокационной заметности, поэтому конструкции корпуса и надстроек проектировались с использованием технологии "стелс". La Fayette предназначен для использования в кризисных регионах и несет несколько ракет и вертолет Panther, говорится на сайте французского минобороны. Класс La Fayette включает пять кораблей, первый из которых — собственно La Fayette — был спущен на воду в 1992 году.

 

 

Источник: РИА Новости


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