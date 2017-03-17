Жильцов дома на Грибалёвой эвакуировали из-за пожара

Трех человек эвакуировали из горевшего дома в Выборгском районе минувшей ночью, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Как рассказали в ведомстве, 17 марта в 04:12 огнеборцев вызвали на улицу Грибалёвой, 12. В двухкомнатной квартире выгорела комната площадью 18 квадратных метров.

"С вышележащих этажей при помощи аварийно-спасательного оборудования спасено 3 человека", – отметили в пресс-службе.

С возгоранием справились в 05:35.

Сведения о пострадавших уточняются.