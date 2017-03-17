Суд приостановил производство по иску Смольного к «Инжтрансстрою-СПб»

Производство по иску комитета по строительству Смольного к ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб» приостановлено. Речь идет о 2,8 млрд рублей.

Информация о приостановлении 17 марта размещена на портале Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Комитет по строительству подал иск к «Инжтрансстрою СПб» 6 декабря. Смольный пробует взыскать 2,843 млрд рублей с экс-подрядчика по строительству стадиона на Крестовском острове. Общая сумма исков администрации к компании составляет 3,7 млрд рублей. Третьим лицом привлечен банк ВТБ, гарантировавший исполнение обязательств «Инжтрансстроем-СПб». Предварительно заказчик расторг договор на 9,1 млрд рублей. Город разорвал еще два контракта с АО «Корпорация «Трансстрой» и «Инжтрансстроем» – на сумму 2,9 и 12,5 млрд рублей, соответственно.

В свою очередь, холдинг «Трансстрой» пробует взыскать с города убытки из-за расторжения контрактов. «Фонтанка» подробно писала об этом ранее.