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17.03.2017 00:39

Европарламент осудил выдачу крымчанам российских паспортов

Европарламент опубликовал совместную резолюцию, посвященную ситуации в Крыму и украинским заключенным на территории России. Документ опубликован на сайте 16 марта.

В нем говорится, что на территории полуострова «значительно ухудшилась ситуация с правами человека, есть нарушения свободы слова, оказывается воздействие на СМИ и принудительное введение российского гражданства».

По мнению Европарламента, все это говорит о том, что «фундаментальные права человека не гарантированы в Крыму».

Резолюция также подчеркивает, что «решение России от 21 марта 2014 года о присоединении Крыма остается незаконным», а также «решительно осуждает последующее решение российских властей предоставить всем жителям Крыма российские паспорта».

При этом Европарламент утверждает, что крымские татары, коренной народ полуострова, «являются главной мишенью для репрессий».

Ранее Госдепартамент США заявил, что санкции против России в связи с присоединением Крыма будут оставаться, пока Россия сохраняет контроль над полуостровом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

 

Источник: Газета.ру


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