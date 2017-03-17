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17.03.2017 00:25

Против экс-губернатора Челябинской области возбудили дело о взятке

Следственный комитет России заподозрил бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича в получении взятки от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко.

«Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки Михаилом Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного Юревичем на должность министра здравоохранения Челябинской области», — приводит 16 марта сообщение ведомства «Газета.ру».

При этом другие подробности, в том числе и размер якобы полученной взятки, СК пока не раскрывает. Указано, что в настоящее время расследование продолжается.

Юревич возглавлял Челябинскую область в 2010–2014 годах, перед этим пять лет работал в должности мэра Челябинска.


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