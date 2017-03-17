Болгария отозвала посла из Турции для консультации
Министерство иностранных дел Болгарии отозвало посла страны в Турции Надежду Нейнски для проведения консультаций, сообщило 16 марта пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Нейнски получит указания насчет позиции страны относительно дальнейшего развития отношений между Турцией и ЕС, отмечает телеканал bTV со ссылкой на источники.
Болгарское правительство подозревает турецкие власти в попытке повлиять на результат предстоящих выборов в парламент страны.
Источник: RNS