Между тренерами СКА и «Динамо» произошла стычка после матча

В Петербурге по окончании матча СКА – «Динамо» между главным тренером армейцев Олегом Знарком и старшим тренером московского клуба Андреем Скопинцевым произошла стычка, грозившая перерасти в драку. Инцидент спровоцировал отказ Знарка пожать руку Скопинцеву.

Во время послематчевого рукопожатия, когда Знарок дошел до Скопинцева, главный тренер СКА демонстративно пронес руку мимо руки тренера «Динамо». Скопинцев на это бурно отреагировал: от Знарка его пришлось оттаскивать собственным игрокам. На послематчевой пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента «Фонтанки» об этом инциденте Знарок ответил: «Это наши проблемы. Что я вам сейчас буду об этом рассказывать?». Скопинцев на аналогичную просьбу ответил: «Без комментарев».

Прокомментировать стычку тренеров попросили также капитана СКА Илью Ковальчука.

«Наверное, это эмоции. Но, я думаю, когда он (Скопинцев) остынет, он поймет, что лучше это делать в кулуарах, чем при 14 тысячах болельщиках», – подчеркнул Ковальчук.

Напомним, 16 марта в Петербурге СКА выиграл в пятом матче полуфинала Западной конференции КХЛ и вышел в финал.