СМИ: Пакет со взрывчаткой в офис МВФ отправили из Греции

Пакет с самодельным взрывным устройством, взорвавшимся в парижском офисе Международного валютного фонда (МВФ), был отправлен из Греции, сообщает 16 марта CNN Greece со ссылкой на правоохранительные органы страны.

Посылка была отправлена от имени представителя оппозиционной партии «Новая демократия» Василиса Кикилиаса. Конверт предназначался главе европейского департамента МВФ и руководителю программ фонда с Грецией и Португалией Полу Томсену.

МФВ опровергает данную информацию, отмечает телеканал.

Ранее Reuters сообщило, что в офисе Международного валютного фонда в Париже взорвался конверт с посылкой. По данным полиции, взрывное устройство было самодельным.