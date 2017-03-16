Суд в Москве отказался арестовать шеф-редактора Regnum по запросу Белоруссии

В Москве суд отказался выдать санкцию на арест шеф-редактора информационного агентства Regnum Юрия Баранчика, задержанного по запросу Белоруссии. Об этом «Интерфаксу» 16 марта сообщил главный редактор этого СМИ Модест Колеров.

«К нашему удовлетворению Дорогомиловский суд Москвы не стал арестовывать нашего коллегу, и в ближайшее время он должен выйти на свободу», — отметил он.

Колеров выразил надежду на то, что российская прокуратура, которая в настоящее время рассматривает запрос Минска об экстрадиции Баранчика, «примет законное и справедливое решение и не станет выдавать журналиста».

По мнению главного редактора, его коллегу в Белоруссии «преследуют по политическим основаниям, и его нельзя выдавать».

Ранее Баранчик подал президенту России Владимиру Путину ходатайство о предоставлении политического убежища.

Белорусский гражданин Юрий Баранчик был задержан в Москве в ночь на 15 марта по запросу Следственного комитета Белоруссии. Его доставили в РУВД по Дорогомиловскому району.

В декабре 2016 года в Белоруссии задержали авторов Regnum Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина. Также по этому делу проходит еще один автор — Сергей Шиптенко. Все они являются гражданами Белоруссии.

Они обвиняются в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (статья 130 Уголовного кодекса Белоруссии). В редакции обвинения авторов Regnum называют инспирированными.