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16.03.2017 22:37

Задолженность по зарплате в Петербурге выросла в феврале на 9 процентов

В Петербурге выросла задолженность по заработной плате.

Как сообщает Росстат 16 марта, в феврале рост составил 9,4%, и на 1 марта долг достиг 127 млн рублей. 

Объем просроченных выплат работодателей в целом по стране на 1 марта достиг 3,6 млрд руб., увеличившись по сравнению с показателем на 1 февраля  на 11,8%. Рост к марту 2016 года также составил около 11%.

99,6% задолженности образовалось из-за нехватки у компаний собственных средств, остальные 0,4% - из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней.


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