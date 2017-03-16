Задолженность по зарплате в Петербурге выросла в феврале на 9 процентов

В Петербурге выросла задолженность по заработной плате.

Как сообщает Росстат 16 марта, в феврале рост составил 9,4%, и на 1 марта долг достиг 127 млн рублей.

Объем просроченных выплат работодателей в целом по стране на 1 марта достиг 3,6 млрд руб., увеличившись по сравнению с показателем на 1 февраля на 11,8%. Рост к марту 2016 года также составил около 11%.

99,6% задолженности образовалось из-за нехватки у компаний собственных средств, остальные 0,4% - из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней.