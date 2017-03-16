СМИ: Экс-советник Трампа получал деньги от российских компаний

Три компании из России заплатили бывшему советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну более 50 тысяч долларов за сотрудничество, пишет 16 марта The Wall Street Journal.

По данным издания, в декабре 2015 года российская медиакомпания Russia Today передала Флинну около $33 тысяч за участие в конференции в Москве.

Также издание пишет о сотрудничестве Флинна с компанией «Волга-Днепр» и подразделением «Лаборатории Касперского».

Ранее сообщалось, что Трамп не знал о работе Флинна в интересах Турции. По сообщениям СМИ, Майкл Флинн признался, что работал как лоббист интересов официальной Анкары. Как выяснило The Associated Press, Флинн лоббировал интересы Турции в предвыборный период, как минимум с августа по ноябрь 2016 года.